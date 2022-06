Tubli tüdruku sündroomi ohtlik mõju: ärkasin hommikul ja voodist püsti ei saanud. Päevast sai nädal

"Olen terve elu vaevelnud tubli tüdruku sündroomi küüsis. Juba väikese plikana, et end väärtuslikuna tunda, pingutasin ikka ainult viitele ja käisin korraga neljas huviringis, et kogu aeg end edasi arendada ja vanemaetele meele järele olla. See suhtumine saatis mind ka ülikoolis ja aastate möödudes muidugi ka tööelus.