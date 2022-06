Kliiniline psühholoog noorte suitsiidest: kui selgub, et on tõesti mõtted või kavatsus, tuleb tegutseda kiiresti

Meie unistus on, et iga eestimaalane saaks vaimse tervise mure korral märgatud ja toetatud. Selleks soovime juba selle aasta lõpuks koolitada vähemalt ühe protsendi Eesti elanikkonnast ehk 13 000 inimest vaimse tervise esmaabi osutajateks.

Praegu oleme keskendunud vaimse tervise esmaabi oskuste jagamisele. Need oskused võiksid olla midagi sellist, mis on olemas kõigil inimestel. Esmaabi koolitused on mõeldud täiesti tavalisele inimesele, siin ei ole vaja meditsiiniharidust, vaid oodatud on kõik, kes tunnevad teema suhtes huvi ja vajaksid oskusi lähedaste toetamisel.

Me tegeleme kõigi vanusegruppidega. Nõuküsijaid on väga palju ja nende hulk kasvab pidevalt. 16–26-aastastele noortele pakume lühinõustamist videosilla teel, samuti saab portaali kaudu esitada spetsialistile küsimusi, mille vastused tulevad inimese e-posti aadressile. Noortele pakume ka nõustamist kanepitarvitamise lõpetamiseks. Nõu on võimalik saada ka anonüümselt.

Pakume ka mitmesuguseid nõustamisteenuseid. Kõige vanem ja kasutatavam on e-nõustamine, kus spetsialistid vastavad erinevatele küsimustele. Näiteks küsitakse meilt tihti, kust abi otsida või tahetakse teada, kas minu probleem on piisavalt tõsine, et abi otsida. Soovitakse ka nõu, mida iseenda heaks teha saaks.

Meil on mitmeid tegevussuundasid, kuid kõige laiemas mõttes tegeleme vaimse tervise edendamisega ja sellega, et probleeme märgataks varajases staadiumis. Väga oluline on vaimse tervise teemadest rääkimine nii, et ühiskonnas väheneks nende häbimärgistamine. Õnneks see ka väheneb ja rõõm on näha, et inimesed julgevad abi küsida ja otsida.

Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa on kümme aastat vedanud MTÜ-d Peaasjad (www.peaasi.ee). Selle organisatsiooni eesmärk on vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamine, inimeste nõustamine ja koolitamine ning kindlasti ka ühiskonnas esinevate väärarusaamade kummutamine.

Peaaegu igal teisel noorel inimesel on probleeme vaimse tervisega. Nad on kas kurvemad, ärevamad või rohkem stressis kui varem.

Peaasi.ee on tegutsenud kümme aastat. Kas inimeste mured ja küsimused, millega teie poole pöördutakse, on selle aja jooksul muutunud?

Kindlasti on inimesed meie poole pöördudes juba teadlikumad. Enamasti nad aimavad, mis on nende mured ja nad oskavad ka teiste muresid tähele panna. Probleemid on aga üsna sarnased – kõige levinumad on meeleolu langus ja ärevus.

Noored küsivad väga palju nõu, aga ka täiskasvanud on hakanud julgemalt pöörduma. Eriti naised, meeste kohta seda küll kahjuks veel öelda ei saa. Eesti meestel on sama palju probleeme kui naistel, kuid nad ei otsi nii meelsasti abi.

Tihti küsivad vanemad nõu oma laste suhtes, samuti otsitakse abi lähedaste inimeste murede tõttu. On ka õpetajaid, kes otsivad nõu seoses õpilastega. Inimesi pöördub tõesti palju ja see arv on meie tegutsemise algusaastatega võrreldes kõvasti kasvanud. Selline tendents näitab, et inimesed julgevad abi küsida ja abiotsimine vaimse tervise murede asjus ei ole enam nii piinlik.

Kuidas on koroonakriis mõjutanud teie tööd?

Lisaraskusi on seoses koroonakriisiga tekkinud neil, kellel oli juba enne keeruline. Samuti on arvestatav hulk inimesi, kel raskused just nüüd ilmnenud.

Laias laastus tuleb uuringutest välja, et veerandil kuni kolmandikul inimestest on vaimse tervise probleemide tunnuseid. Erinevus on ealises jaotuses. Näiteks pooltel noortel on mingid vaimse tervise raskustele viitavad tunnused. Nad on kas kurvemad, pinges või ärevamad kui varem – teisisõnu nad ei tunne end igapäevaelus emotsionaalselt hästi. See ei tähenda veel haigust või diagnoosi, aga viitab sellele, et peaks oma tervist rohkem hoidma ja kaaluma konsulteerimist või abi otsimist.

Loomulikult mängib siin rolli koroonakriis, mis on muutnud meie elu ebamäärasemaks, selles on palju muutlikkust, paljud tunnevad hirmu muutustega toimetuleku ees. Hästi palju sõltub ka sellest, kuidas elu edenes enne kriisi, kas on kogemusi raskustega toimetulekul ja kas on ümber toetavaid inimesi. See on võtmetähtsusega küsimus.