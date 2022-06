Iga euro loeb. Vähiravifondi abi vajavate inimeste arv kahekordistus

Kui 2021.aasta jooksul sai fondist abi kokku ligi 200 inimest, kelle ravisse panustati kokku ligi 3 miljonit eurot, siis 2022.aastal on fond kõigest viie esimese kuuga heaks kiitnud juba üle 140 abitaotluse summas üle 2,2 miljoni euro.

„Me ei ole sellist abivajaduse buumi näinud kunagi varem: taotlusi tuleb suurel hulgal, mõni päev mitu tükki korraga,“ ütleb Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. „Eesti inimesed igatsevad elada. Elu pikendav, parimal juhul koguni tervistav ravi on olemas, kuid see ei ole kättesaadav. Oleme seni suutnud lahkete annetajate toel kõiki inimesi aidata, suur tänu teile selle eest, kuid meie reservid on otsakorral.“