Südamehaigused, insult, mäluhäired... Puhkuse puudujäägi mõjud on salakavalad. Kuidas nii?

Tänapäeva tööharjumused, elustiilid ja tehnoloogia on üheskoos salaja sepitsedes teinud 21. sajandi alguse elu järelejätmatult nõudlikuks. Nutikate telefonide tõttu tunneme end alati nagu valves, teades, et isegi kui puhkame, võib kes tahes selle mis tahes hetkel katkestada.

Tahame rohkem puhata, võiksime rohkem puhata, võimalik, et puhkame rohkem, kui ise seda arvame – kuid kahtlemata ei tunne me end puhanuna. Ma ei ole ka ise eriti hea puhkaja, või vähemasti polnud, kuni hakkasin sellele teemale keskenduma. Kui ütlesin sõpradele, et pärast emotsioonidest, ajatajumisest ja raha psühholoogiast kirjutamist hakkasin kirjutama raamatut puhkamise kohta, oli nende sage vastus: „Aga sa ju töötad alati. Sa ei puhka kunagi!“