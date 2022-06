Rasestumisvastased vahendid vedasid naist alt: üritan olla hea ema, aga mingit erilist emaarmastust minus pole

„Mina jäin rasedaks, sest kondoom purunes. Valveapteegist ostsin kiiresti SOS pillid, aga ka need vedasid alt. Ja ma ei ole ainus selline naine. Laps on nüüd seitsmene, tal on olemas kõik ning üritan olla hea ema, aga mingit erilist emaarmastust minus pole. Mõtlen vaid sellele, mis oleks veel kõik võinud olla. Ometigi, kui mehele ei anna kätte, oled „friigiine meritäht“ ja mida kõike veel.