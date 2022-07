KUUS vitamiini ja mineraalainet, mida lapseootel naine peaks hoolega jälgima

Oomega-3 rasvhapped toetavad loote aju ja nägemiskeskuse arengut ning võivad ennetada rasedusega seotud probleeme, nt preeklampsiat ja enneaegne sünnitegevust. Eriti olulised on oomega-3 rasvhapped viimasel kolmel raseduskuul ja lapse kolmel esimesel elukuul, kui ajukoes suureneb kiirelt vajalike rasvhapete kogus. Oomega-3-rasvhapped suurendavad lapse kaalu ning pikendavad raseduse kestust. See on eriti oluline rasedale, kel on suurenenud risk enneaegseks sünnituseks.

Apteeker rõhutas, et kuigi siin välja toodud kuus mikrotoitainet on ühed olulisemad, siis lisaks neile on oluline tagada kõikide ainete normaalne kogus lapseootel naise organismis. „Mida kaugemale on rasedus arenenud, seda suurem oht on, et ema organismist on vitamiinide ja mineraalainete varud ära kasutatud. Seetõttu on lapseootel naisel oluline toituda tervislikult ja mitmekülgselt ja jälgida oma tervist,“ rõhutas Sokk. Ta lisas, et kui tekivad vaevused, näiteks jalakrambid, siis see on märk magneesiumi puudusest ja kindlasti oleks vaja seda lisaainena juurde võtta.