Vau, oled sa selleks valmis? Ühel tähemärgil on täna eriliselt hea päev - kõik ettevõtmised õnnestuvad

Üheks selle nädala omapärasemaks päevaks kujuneb neljapäev. Hommikust saati on Vähk väga abivalmis ning heas tujus. Hästi õnnestuvad kõik tema ettevõtmised, kõige paremini aga need, mis on seotud suhtlemisega. Kui Vähil on mingeid ümbrus- või kogukonnaga seotud plaane, tasub ka nendega just neljapäeval algust teha.