Dermatoveneroloog: enne 15. eluaastat saadud UV-kiirgus tõstab oluliselt melanoomi haigestumise riski

Dr Ulvi Loite sõnul ei erine melanoomi riskifaktorid lastel ja täiskasvanutel. „Melanoomi riskifaktorid on perekondlik eelsoodumus, hele nahk ja kalduvus päikesepõletuste tekkeks, kaasasündinud sünnimärgid, nende rohke arv. Samuti päikesepõletuste esinemine elu jooksul, solaariumi kasutamine ja liigne UV-kiirguse käes olemine,“ selgitas ta.

Dr. Loite nentis, et senini on laialdaselt levinud väärarusaam, et päevitunud pruun värv, mille annab nahale UV-kiirguse järgselt tekkiv melaniin, omab kaitset UV-kiirguse edasise DNA’d kahjustava toime vastu. „Näiteks käiakse ise ja viiakse ka teismelised enne reisile minekut solaariumisse, et saada nn baaspäevitus, mis kaitseks reisil päikesepõletuse eest. Paraku on nii tekkiv melaniin võrdne SPF 1-3ga, mis laseb läbi 65% UV kiirgusest ja olles nahavähi ning nahavananemise vältimiseks täiesti ebapiisav,“ selgitas dermatoveneroloog päevitamisega seonduvat müüti.

Laste kodust nahakontrolli tuleb teostada igakuiselt

Dr Loite rääkis, et välimuselt on laste ja täiskasvanute melanoomid üsna erinevad. „Noorte nahk on õrn ja intensiivsele päikesekiirgusele vastuvõtlik. Laste puhul tasub tähelepanu pöörata kõikidele nahamuutustele, mis äratavad kahtlust ja erinevad teistest sünnimärkidest. Näiteks võivad laste melanoomid tihti olla amelanootilised, mis tähendab, et need ei sisalda üldse pruuni pigmenti, olles pigem roosad ja punased või muutuva värviga paapulid,“ kirjeldas dr Loite laste nahal esinevaid muutuseid.

„Kuigi alla 20-aastastel on melanoomi esinemine väga haruldane, moodustades kõikidest melanoomidest vaid 1-4%, on lapsepõlv ja noorukiiga periood elust, mille jooksul tuleks tekitada ja praktiseerida ohutut päikesekäitumist, et vähendada melanoomi ja teiste nahavähkide tekkimise riski,“ pani dr Loite südamele. Ta lisas, et kodust nahakontrolli peaksid lapsevanemad teostama kord kuus.