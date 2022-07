Arst hoiatab: ebameeldiv väliskõrvapõletik ähvardab suplejaid. Kuidas seda vältida? Millal pöörduda EMOsse?

Väliskõrvapõletik ehk väliskuulmekäigu põletik tekib siis, kui ujumast tulles jääb vesi kõrva ja seal hakkavad vohama halvad bakterid. Neid leidub hulganisti nii järve-, jõe-, mere- kui ka basseinivees. Kõrv on bakterite paljunemiseks ideaalselt soe ja niiske keskkond. Põletiku tekkimise võimalus on veelgi suurem, kui vett täis kõrva vatipulgaga urgitseda ning vigastada nahka.

Osadel inimestel on väliskõrvapõletik igasuvine haigus. Neile soovitan pead mitte vee alla panna. Ujumiseks mõeldud spetsiaalseid kõrvatroppe ma pigem väldiks, sest need tekitavad kõrva umbse keskkonna. Kõrvatropid on muidugi asendamatud neile, kellel tekib ujudes pearinglus, kui kõrv puutub kokku külm veega.

Väliskõrvapõletiku vastu on kõige tõhusam ujumise järgselt tilgutada pipetiga kõrva alkoholi ja lauaäädika segu. See kuivatab kõrva ja piirab bakterite kasvu. Selleks võta teelusikatäis 70% alkoholi ja sama palju lahjendatud (kuni 4-protsendilist) lauaäädikat. Laste jaoks võib lisada veel teelusikatäis vett. Kõrva tilgutamiseks peaks lahus olema vähemalt toasoe. Piisab kolmest kuni neljast tilgast. Uuenda lahust paari päeva takka.

Väliskõrvapõletikuga kaasneb kõrvavalu. Kui kuulmekäigu ees olev kõhr on näpuga vajutades või kõrvalest valus või lõualiigese piirkond valulik, siis võib kahtlustada väliskõrvapõletikku. Võib juhtuda, et põletik taandub ise paari päevaga. Valu leevendamiseks piisab siis Paratsetamoolist. Kui aga valu ei vaibu, tuleks kindlasti pöörduda pere- või kõrvaarsti poole, kes kirjutab välja antibiootikumi ja glükokortikoidi sisaldavad kõrvatilgad. Olukord on tõsine, kui kõrva taha tekib turse, kael läheb paiste ja on palavik. Siis tuleb juba abi otsida erakorralise meditsiini osakonnast (EMO).