„Lotovõit“ kõige halvemas võtmes ehk mis haigus on harvikhaigus?

Lahked annetajad on osa tervishoiusüsteemist, nad aitavad nii haruldaste haigustega lapsi kui täiskasvanuid, kellele riigi silmis kohta ei ole leitud ja nii toetubki süsteem suures osas annetustele.

Endine sotsiaalminister Tanel Kiik on tõdenud harvikhaigustele keskendunud aastataguses ajakirjanumbris Sinuga, et „kiiresti muutuvas olukorras tuleb meil mõelda, kuidas kompenseerida harvikhaiguste raviteenuseid ja ravimeid, ning leppida siin kokku uued paindlikud reeglid, mis arvestaksid valdkonna eripäraga. Hetkel toimiv juhis on kahjuks osutunud kohmakaks, kui tegu on üliharva esineva seisundiga ning ravi on küll olemas, aga väljaspool kehtivaid reegleid. Haigekassal aga puudub õigus astuda seadustest üle ning arusaadavalt tuleb arvestada ka avaliku raviraha piiratusega“.

Poliitikud ja kõik teised osapooled saavad aruteludes ja väljaütlemistes justkui aru, et väga vale on „karistada“ harvikhaigusega patsienti ja tema perekonda lisaks õnnetule „lotovõidule“ ja keerulisele diagnoosimisprotsessile ka riigi poolt kohmakate ja pikkade vintsutustega ravi ja teenuste kättesaadavusel. Siiski on harvikhaiguste probleemid aastaid samas seisus: haigetele jääb seni tavasüsteemi toetusest puudu ja palju vajalikke ravimeid ei pääse siiani haigekassa soodusravimite või tervishoiteenuste nimekirja.

Tihti puudub harvikhaigusel ravi

Harvikhaiguste eripära on, nagu nimigi ütleb, et need esinevad harva. Harvikhaigused on kõige halvemas mõttes „lotovõit“ – eri seisundeid, mida saab klassifitseerida harvikhaiguseks, on hinnanguliselt 8000 ning vaid 5% neist on olemas ravi. See tähendab, et kui inimesel diagnoositakse mõni harvikhaigus, siis enamasti on sellisel haigusel puudu standardlahendus – nii raviskeem kui ravimid – ja tavaliselt vajab selline patsient abi väga kiiresti.