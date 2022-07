Kui oled häbelik, siis püüa järgida neid nippe, et vähendada enda sotsiaalset ärevust

Kui rääkida häbelikkusest ja sotsiaalsest kohmakusest, siis tihtipeale viime end ise selleni. See tähendab, et inimene mõtleb enda peas asju, mis õõnestab enesekindlust ja õhutab sotsiaalset ärevust. Kas sa näiteks usud, et:

Sa oled igav, ebameeldiv või imelik;

Kui teed mõne vea, siis sinust eemaldutakse ja kritiseeritakse;

See, mida teised sinust arvavad, määrab selle, kes sa oled?

Tegelikkus on aga see, et inimesed ei mõtle sinust – vähemalt mitte selliselt nagu sa arvad. Enamik inimesi on hõivatud enda elu ja muredega – nii nagu sina mõtled iseendale ja oma sotsiaalsetele muredele, mõtlevad teised inimesed iseendast. Nad ei veeda oma vaba aega sinu üle kohut mõistes, seega ära raiska aega sellele, mida teised sinust arvavad.

Õpi end aktsepteerima

Kui hakkad mõistma, et inimesed EI jälgi ega hinda iga sinu sõna ja tegu, tunned end automaatselt sotsiaalselt vähem ärevamalt. Küll aga iseenda aktsepteerimine ei juhtu üleöö, see nõuab mõtlemise muutmist.

Vigu teha on okei. Kõik teevad vigu; see on osa inimeseks olemisest. Nii et anna endale puhkust, sinu väärtus ei tulene täiuslikkusest.

Sotsiaalsete oskuste arendamine

Sotsiaalsete oskuste parandamine nõuab harjutamist. Kuidas seda siis teha? Näiteks naerata endast möödakäijale, tee siiras kompliment kellelegi, kellega päeva jooksul kokku puutud või küsi situatsioonist tulenevaid küsimusi. Näiteks oled töökaaslasega lõunal ja küsi talt, kas ta on varem käinud seal söömas või kuidas toit maitseb.

Sammhaaval hakkad märkama, kuidas ärevus sotsiaalsete olukordade ees hakkab vähenema.

Allikas: Help Guide