Vangilaagritest ja koonduslaagritest on palju kirjatükke, dokumentaale ja infot, mis aitas inimestel jääda ellu, kui oli tõesti väga raske ja ei olnud midagi teha, vaid tuli lihtsalt alistuda sellele, et ongi sõda ja ongi surm. Nende inimeste ravim, kes ellu jäid, oligi rõõm ehk siis pidu katku ajal, seda kõige karmimas tähenduses. Vanavanaemad pajatavad lugusid, kuidas Siberis aitas neid laul, tants ja rõõmustamine. See oli ainus asi, mis aitas neil kannatusi ja raskusi üle elada. Ärme unusta seda ära, see on põlvede pikkune õpetus ja kogemus, et ole lihtsalt rõõmus ja heatahtlik. Nii enda kui teiste suhtes. Mis