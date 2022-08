Lained löövad üle pea kokku? Terapeut annab nõu, kuidas saad end ise aidata

Monika sõnul on inimestel olemas kättesaadavad lihtsad vahendid, kuidas me saame iseennast toetada – alati ei ole vaja selleks midagi suurt ette võtta, aga on vaja tahet midagi tegema hakata. Kui on vaimselt madalas seisus olev inimene, siis esimene moment, mida sellises olukorras teha, on see, et on vaja teadlikult sellest välja astuda. „Kõige lihtsam oleks koduseinte vahelt lihtsalt loodusesse minna, kas siis jalutama, kõndima või suisa jooksma. Meie vaimne tervis on ainult üks osa inimeseks olemise tervikust ja meie füüsiline ning vaimne tervis on omavahel tihedalt seotud. Need on mõjutatud meie mõtetest, tunnetest, emotsioonidest ja ka sellest, millised on meie uskumused, kuidas me vastame või reageerime ümbritsevatele inimestele ja olukordadele, milline on meie eluviis või elustiil, kuidas me puhkame, kas me üldse puhkame, kuidas on tasakaalus meie töö ja puhkus, milline on meie toit ja kuidas me enda eest hoolt kanname. Me ei saa jätta kõrvale meie füüsilist keha ega meie vaimset poolt, sest need on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Seega on kõige käepärasem ja lihtsam alati loodusesse minna,“ selgitab Monika.