Eesti mees avaldab lihtsa asja, mis iga naise voodis heaks muudab: see on megaseksikas ning tagab orgasmi nii mulle kui talle

„Hindan seda, kui naine on enesekindel ja julge oma soovides. Esiteks on see megaseksikas ning teiseks tagab see orgasmi nii mulle kui talle. See tähendab seda, et naine on julge mind suunama ning näitama, kuidas ta soovib, et teda puudutatakse. Ükskord oli mul kogemus tüdrukuga, kes näitas detailselt ette, kuidas ta end ise tippu „töötab“ ning see oli hullumeelselt kuum vaatepilt. Julgusest täiesti piisab.“