Enesearenguterapeut avaldab tõhusa nipi rahulikumaks eluks: tõesti nii on kergem elada!

Stress on lõhe selle vahel, mis praegu on ja mida sa tahad, et oleks. „Aktsepteeri oma hetkekogemust! Olemasolevaga vaidlemine on halb harjumus, mis viib pideva rahulolematuseni. Rahulolematus kasvab edasi kõige suhtes – mida ma teen, kellega ma koos olen, kus ma olen,“ sõnab ta.

Suuremale osale meist ei ole lapsepõlves õpetatud tundetarkusi ja eneseanalüüsi tegemist. Seega tuleb need oskused omandada täiskasvanuna. „Keegi ei ole süüdi, et nii läks. Lihtsalt nii on,“ selgitab Joya ning lisab, et kogemus saab jääda minevikku, kui tunda sellega seonduvad tunded ära. Tunnete lubamine ja ära tundmine seob kogemuselt lahti emotsionaalse laengu ja sellest saab edasi liikuda. Sa saad selles hetkes muuta hinnangut toimuvale, mitte toimuvat ennast. Seega jää rahulikuks, paigale ja vaatle hetkeks mis täpselt sinu ümber ja sinu sees aset leiab.

Terapeudiks saavad need, kellel on endal terapeuti vaja

Joya naerab, et eks terapeudiks saavad ikka need, kellel on endal kõige rohkem terapeuti vaja. Ta kirjeldab, et tema jaoks tähendab teraapia julgust vaadata iseenda sisse ja olla iseendaga aus.

Ise oma muredele lahendusi otsides jõudis ta enesearengu ja terapeudi koolitusteni. Ta läks esmalt õppima loodusterapeudiks, kogemusnõustajaks, toitumisnõustajaks. Seejärel coachiks. Ta selgitab, et on alati tahtnud osata kuidas enda probleemidega ise hakkama saada ning tahab nüüd aidata ka teistel leida oma teed, rõõmu ja sihte elus. Iseendast teadlik olemine muudab elus kõike. Võttes vastutuse oma elu eest enda kätesse, saab seda ka soovitud suunas muutma hakata. Seni kuni süüdistada ümbritsevat on sellel ka võime sinu elu juhtida.