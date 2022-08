Üks tegevus, mida levinud nahahaigusega inimesed peaksid vältima, sest see muudab olukorra märksa hullemaks

Paraku on psoriaas haigus, mida välja ravida ei saa, kuid seda saab hoida kontrolli all ja sümptomeid leevendada. „Pärast esimest väljalöömist ja ravimist saabub remissioon. See tähendab, et lööve taandub, inimene ei tunne enam ebamugavust, aga haigus jääb organismi alles.“ Alexandra Sauskina sõnul on aga võimalusi, kuidas järgmist puhangut edasi lükata. „Väga oluline on hügieen, kuid sealjuures tuleb meeles pidada, et kuum vesi ei sobi psoriaatikutele, sest jällegi võib probleemi süveneda. Raviva efekti annavad leiged, 25 - 35 kraadise veega meresoolavannid. Ka saun on hea, kuid soovitatav on valida infrapuna- või aurusaun. Kõrge temperatuuriga leilisaun ja saunas vihtlemine ei ole soovitatud, sest võivad naha mikrotraumat põhjustada ja seetõttu psoriaas ägeneb,“ jagab Sauskina soovitusi.

Psoriaasi peetakse geneetiliseks haiguseks, kuid apteeker rõhutab, et sealjuures on oluline välisfaktorite mõju, sealhulgas inimese tervisekäitumine. „Psoriaasi avaldumisele aitavad kaasa nahatrauma, muuhulgas aktiivne kratsimine, päikesepõletus, liiga kuuma veega kokkupuude, suitsetamine ja alkoholiga liialdamine, stress, infektsioonid ja ka mõned ravimid,“ loetleb Sauskina. Ta toob näiteks laialt kasutuses olevad beetablokaatorid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja südame rütmihäirete puhul, mõned malaariavastased ravimid ja mittesteroidsed põletikuvastased ehk MSPV ravimid. Viimaste hulka kuulub näiteks tuntud valuvaigisti ibuprofeen. „Psoriaasi põdeval patsiendil tuleks kindlasti dermatoloogile rääkida, milliseid ravimeid ta veel kasutab, et vajadusel otsida alternatiive, mis psoriaasi kulgu ei mõjutaks.“

Kuid just ketendav lööve on psoriaasi põhiline tunnus, laigud võivad apteekri sõnul tekkida kogu kehale, kaasa arvatud pähe. „Kõige tihedamini diagnoositakse inimesel psoriaas täiskasvanueas ja kõige tõenäolisemalt lööb see välja vanuses 20-30 või 50-60,“ kinnitab Sauskina.

Alexandra Sauskina toob välja, et psoriaasi puhul räägitakse eelkõige nahale tekkivast lööbest, kuid tegelikult on tegu organismi laiemalt mõjutava haigusega. „Tõsi, peamine sümptom on nahale tekkivad punetavad laigud, mis on pealt kaetud valkjate kettudega. Aga arstiteaduses pole tegu vaid dermatoloogilise haigusega. Kuni 30% patsiente kannatab näiteks psoriaatilise artriidi all, vahel kaasnevad psoriaasiga ka ainevahetussüsteemi häired,“ tõdeb apteeker.

Nahal kasutamiseks on head tõrva sisaldavad pesuained, pärast pesemist võib apteekri sõnul kasutada laikudepealsete ketete vähendamiseks nahakoorijaid, kuid iga toode selleks ei sobi. „Tõendatult tõhusad ja turvalised on näiteks salitsüülhape sisaldavad vahendeid,“ ütleb Sauskina, kuid paneb seejuures südamele, et kui inimene saab psoriaasi vastu päikesevalgusteraapia seansse, ei peaks sel perioodil üldse koorijaid kasutama.

Kõige tähtsam on aga nahka niisutada ja pehmendada. „Kuiv nahk on üks võimalikest ägenemist soodustavatest faktoritest ja seetõttu tuleb pärast pesemist kindlasti määrida nahale kreemi. Parim on valida spetsiaalne kreem, mis on mõeldudki selle nahaprobleemiga inimestele, kuid ka hästi sobivad ka uureaga niisutavad kreemid. Ketendavate täppide pehmendamiseks soovitan aga vaseliini ja Decubali kreemi.“

Haiguse ägenemist saab vältida ka toitumisega. Sausikina rõhutab oomega-3 rasvhappe tähtsust. Psoriaasiga elavale inimesele on see äärmiselt vajalik aine, saab seda näiteks kalatoodetest, kuid võib võtta ka toidulisandina. Psoriaasi remissiooni aitab pikendada ka piisav D-vitamiini tase. „Osa psoriaasi põdevaid inimesi kinnitab, et neid aitab päevitamine - ka päike annab ju D-vitamiini. Samas võib päikesekiirgus olla jälle ka riskifaktor, on inimesi, kellel see põhjustab just psoriaasi ägenemist,“ juhib apteeker tähelepanu asjaolule, et iga haigusjutum on erinev.

Abi päikesekiirtest ja valgusteraapiast