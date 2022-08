Tüütu teisipäev? Vale puha, lausa KAHEL tähemärgil läheb täna erakordselt hästi ja inspiratsioonirohkelt

Teisipäeval on Neitsi väga rõõmsameelne ning paistab silma erakordselt hea organiseerimisoskusega. Kõik, millega ta tegeleb, edeneb suisa erakordselt hästi! Kui teda keegi parajasti kusagil ei oota, võib ta hiliste tundideni tööle jääda, sest tal on palju energiat ja inspiratsiooni. Kui aga Neitsi kiirustab koju oma lähedaste juurde, tundub ka seal, et ta on kaasa toonud sahmaka värskeid mõtteid ning eluõnne haldjatolmu.