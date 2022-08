Kuumalaine võlu: terve elamurajoon sai kuulda hüsteerilist karjumist, kuidas mees Tinderis vahele jäi

Naisteka lugejad jagasid meiega kirevaid lugusid, mida nad on lahtiste akende tõttu pealt kuulnud.

Kogu naabrus sai teada mehe Tinderi-seiklusest

„Tänu lahtistele akendele jõuab kuumalaine ju ka kõik muu, kodutülid ja muu selline naabriteni. Me siin elasime hiljuti kaasa ühe neiu väga emotsionaalsele kõnele, kus ta pool tundi karjus oma mehe peale, et see Tinderis vahele jäi. Vestlus käis telefonitsi, härra positsiooni kahjuks ei kuulnud. Aga proua oli väga hüsteeriline.

Meil on üle hoovi kortermajas ka üks perekond, kus kogu suhtlus käib karjudes, isa ees, ema ja lapsed järel. Suvel võimendub ilmselgelt. Ja viimase nädala jooksul oleme kaks korda käinud öösel naabripoisi sõprade kogunemist laiali ajamas terrassil, mille kogu sisu kostub otse magamistoa aknast sisse.“

Poliitikaloeng akna all. Iga õhtu

„Mul on kaks naabrimeest, ahelsuitsetajad. Kuumuse tõttu hoian minagi akent kogu aeg lahti, kuid iga tund panen end valmis selleks, et kaks keskealist meest kukuvad suitsu tõmmates kiruma, mis kõik on meie poliitikas valesti. Ega nad tõenäoliselt ei adu ka, kui kaugele nende häälenivoo ulatub! Ma elan ise neljandal korrusel ja isegi, kui olen korteri teises otsas, kostub sõna-sõnalt pahaste meeste kirumine. Kole kihk on tekkinud, et pista pea aknast välja ja soovitada neile sõbralikult, et rääkige vahelduseks millestki, mis teie niigi halli pead veelgi hallimaks ei ajaks!“

Kes siis peaks kanalit vahetama?

„Minu naabritel on mulle väga lähedalasuv rõdu, kus koguaeg elu käib. Ükspäev proua karjus üle hoovi, et mees kanalit vahetaks (ma ei tea, miks see tal endal nii raske oli) ja mees siis karjus vastu, et miks tema peab ja lõpuks oli mul tunne, et andke see pult siia, ma vahetan ise läbi akna!“

