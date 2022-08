Eesti mees avaldab, mida ta teeb, kui kohting ei suju: vot siis alles näed tibi pikaks venivat nägu!

„Seepärast tulebki lasta naisel kõike tellida, aga kui söögi ajal taipad, et uut kohtingut ei soovi, siis lõpus küsid kaht arvet. Vot siis alles näed tibi pikaks venivat nägu, aga suva see, kuna nagunii on tsau-pakaa. Kui aga tahaksid veel kohtuda, siis maksad ka naise eest.“