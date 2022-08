Sugugi mitte ainult apelsin! Imemaitsvad puu- ja köögiviljad, mis sisaldavad külluslikult C-vitamiini

Lisaks on C-vitamiinil kehas ka palju teisi olulisi ülesandeid. Näiteks on C-vitamiin abiks raua imendumisel. Eesti riiklike toitumissoovituste järgi peaksid täiskasvanud naised ja mehed tarbima päevas 100 mg C-vitamiini.

Kuid kas teadsid, et ka köögiviljades on palju C-vitamiini? Näiteks pool tassitäit viilutatud punast paprikat võrdub peaaegu sinu päevase C-vitamiini vajadusega. Kuid pea meeles, et ka heade asjadega ei tasu liialdada.