Kaljuste räägib, et kuigi paljud meist soovivad midagi teistmoodi enda elus teha, siis sageli pole muutuste tegemine sugugi nii lihtne. Jutustame endale lugusid ja toome vabandusi, et pole aega, raha, võimalusi, teadmisi või pole lihtsalt õige aeg millegi muutmiseks. Kui aga hakkaksime nendest vabandusest sügavamale vaatama ja võtaksime vastu idee, et vastutame 100% ise selle eest, mis on meie elu kogemus, siis saavad ka teistmoodi kogemused tulla. „Mõtiskle selle idee üle – kui sina vastutad 100% kõige eest oma elus, siis mida see sinu jaoks tähendab. See on lähtekoht iseenda sügavamalt tundma õppimiseks ja päriselt muutuste tegemiseks. Nii kaua kui mõtleme, et mina ju annan endast parima, aga asjaolud väljapool on sellised, et need ei toeta mind, siis ei muutu midagi.