Nutikas nõuanne kaaslase tundma õppimiseks: pärast nädalast jutustamist Tinderis tegin ettepaneku, et kumbki räägib ära kolm asja

„Pärast nädalast jutustamist Tinderis ja otsust kokku saada tegin ettepaneku, et kumbki räägib ära kolm asja, mille kohta arvab, et need on piinlikud ja väga ei tahaks, et uus tuttav teab. Et poleks halbu üllatusi, kui on juba kohtutud. Mees võttis vedu, rääkisime mõlemad kirjalikult ära, olime natuke mõtlikud, aga saime siis ikka avalikus kohas kokku ja klappis ka silmast silma jutt. Nüüd ligi neli aastat koos. Väga tore on.“