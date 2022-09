Pidev kaelavalu? Füsioterapeut selgitab, millised magamisasendid on eelistatuimad valu vältimiseks

Laialt levinud on ka selili magamine. See aitab hoida magamise ajal lülisamba loomulikku asendit ja säilitada näonaha head kvaliteeti. Kõige suuremat koormust kaelale avaldab kõhuli magamine, sest selles asendis on pea küljele pööratud. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada jäikust ja valu kaelas piirkonnas. Magamisasendi pärast siiski liialt muretsema ei peaks, kui inimene ärkab puhanuna ja valuvabalt, on kõik hästi.

„Mõnede uuringute kohaselt magab pool maailma elanikkonnast külili. Külje peal magamisel on mitmeid eeliseid: see võib olla kasulik meie südame-veresoonkonnale, lisaks on see kõige mugavam asend meie luulihaskonnale. Külili soovitatakse magada inimestel, kellel on juba tekkinud pinged ja valud kaela ja õlavöötmes,“ sõnas Lust-Mardna.

Magamisasendite puhul ei ole kõikidele ühtmoodi sobivat lahendust, ehkki mõned asendid on eelistatumad kui teised. Oluline on leida enda jaoks neutraalne kehaasend, milles pea, kael ja selg moodustavad näiteks külili olles enam-vähem sirge joone.

Füsioterapeudi sõnul tuleks kehal lasta öösel puhata ja päeval tekkinud pingetest taastuda. Keha saab puhata, kui ta ei ole pingeasendis, mistõttu on oluline valida sobiv magamisasend ja padi, mis toestab kaela une ajal. Kui me kehale puhkamiseks aga võimalust ei anna, võib tulemuseks olla ärkamine lihaspingete või isegi valuga kaelapiirkonnas.

Padja valimine on füsioterapeudi sõnul väga individuaalne ja tuleneb inimese poolt eelistatud magamisasendist. Reegel on, et magades tuleks peale ja kaelale tagada võimalikult loomulik asend. Lust-Mardna sõnul tuleks patju vahetada iga 1-2 aasta tagant, sest lapikuks muutunud padi ei paku kaelale ja lülisambale enam vajalikku tuge.

Vali padi vastavalt magamisasendile

IKEA sisekujundusosakonna juht Pedro Castro selgitab, kuidas valida patja magamisasendi ja täidise järgi. Õige padja valimine sõltub eelkõige sellest, millises asendis inimene tavaliselt magab. Selili magajate puhul peaks padja kõrgus olema madal, ent külili magajatel kõrgem ning toetama pea ja kaela asendit nii et selg säilitaks sirge joone. Neile, kes magavad kõhuli, soovitatakse väga madalat patja, et vältida kaela ülevenitamist.

Lisaks tuleks padja valikul tähelepanu pöörata ka selle täidisele. Erinevast materjalist täidisega patjade omadused on erisugused. Osad neist on pehmemad, teised hoiavad paremini kuju. Mõned on hingavad, teised imavad tõhusalt niiskust.

„Padi peab olema piisavalt pehme, et kehaga kohaneda ja piisavalt tugev, et pakkuda head toestust. Samuti peaks see olema hingav, kergesti hooldatav ja niiskuskindel. Sünteetilistest materjalidest, nagu mikrokiud, õõneskiud ja polüester, valmistatud padjad sobivad suurepäraselt allergikutele. Mikrokiudtäidis on valmistatud ülipeenetest, tihedalt kootud polüester- ja nailonniitidest, muutes padja loomulikult antimikroobseks. Lisaks on sünteetilised materjalid niiskuskindlad ja kergesti pestavad ning puhastatavad,“ ütles Castro.

Tuge ja lõõgastust pakuvad ka udu- ja tavaliste sulgedega täidetud padjad, mille elastne sisemine südamik on ümbritsetud pehme täidisega. Selliste patjade hea hügieeni tagab võimalus pesta neid kõrgel temperatuuril.

Inimesed, kes kannatavad kaela- ja õlapiirkonna pingete all, võiksid kaaluda ergonoomilise padja valimist. Castro sõnul kohanduvad ergonoomilised padjad inimese kehatemperatuuri ning pea ja kaela kujuga „Ergonoomilised padjad on loodud pakkuma optimaalset pea-, kaela- ja õlgade tuge. Ergonoomilisi patju on nii erinevates asendites magajatele, kui ka ühe kindla asendi eelistajatele,“ selgitas ta.