Raskustunne kõhus, südame pekslemine, ärevus – millest see tekib?

„Ja vahel me ei tunne väga midagi, kogeme hoopis tuimust, ükskõiksust, jäätumist. Ka see on märk, et midagi on vaiba alla lükatud,“ sõnab eneseabi koolitaja Irene Kaljuste. Miks on aga peidetud emotsioonide teadvustamine niivõrd oluline ja kuidas õppida neid teadvustama?