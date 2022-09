Ühiskond on emotsionaalselt väsinud just selle tõttu, mis meie eludes tagaplaanil toimub. Oma jälje on jätnud pandeemia ja teised stressirohked sündmused. Emotsionaalne väsimus võib väljenduda sellest, et sul napib nii energiat kui motivatsiooni teha asju, mis näiteks 2019. aastal tundusid sulle normaalsed ja tõid rõõmu. Näiteks nagu toidupoes käimine või sõbraga baaris ühe dringi tegemine.