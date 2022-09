Ei ole vaja! Need on asjad, mida elus kahetseda ei tuleks

Kui tunned end minevikus tehtud asjade pärast, millegi pärast halvasti, mis võib-olla ei lõppenud nii, nagu soovisid, siis mõtle, et see on vaid osa tulevikust. Siin on mõned asjad, mida ei peaks kunagi kahetsema:

Võimaluse käest laskmine

Kindlasti võib see olla veel ka tagantjärele valus teema, eriti kui mõistad, et sellist võimalust ei pruugi elus enam tulla. Kuid aru peaks saama ka sellest, et kui nii on juba tookord otsustatud, siis oli see sellel hetkel mingi põhjusega. Samuti oleme kuulnud ka tõestatud väljendit, et kui sulgub üks uks, avaneb teine ja sageli parem.

Kohtumine vale mehega

Kindlasti on paljude naiste suhteajaloos kohtumisi meestega, kes pole tagantjärele olnud ehk parimad valikud ning mõjunud meile hästi. Ehk oled usaldanud liiga paljud? Lootnud liiga palju? Armastanud liiga palju? Ehk võiks endale teha seekord õlale pai, et andsid endast liiga palju, isegi mõtlemata, kas saad sama vastutasuks. See teeb sinust hea inimese. Nüüd ka veel targema inimese. Lõppude lõpuks on iga kaaslane tulnud meie ellu mingil põhjusel ja midagi õpetama.

Kui sa ei andnud endast parimat...

Seda juhtub ka parimatel! Mõnikord lihtsalt lähevad asjad nii, kui pole õige hetk ja õige koht. Kui proovisid ja see ei õnnestunud, on hea liikuda edasi, mõne muu tegevuse juurde, mis lõppkokkuvõttes võib tuua veel suurema õnnestumise ja rahulolu.

allikas: allwomanstalk.com