Tunded löövad üle pea kokku? Viis praktilist tarkusetera, mis aitavad emotsioone reguleerida

Tundetarkus ehk emotsionaalne intelligentsus on võimekus jälgida ja eristada iseenda ja teiste tundeid ning kasutada seda teadmist probleemide lahendamiseks, oma mõtlemise ja käitumise juhtimiseks. Vaimse tervise spetsialistide sõnul aitab oskus enda emotsioone reguleerida säilitada sisemist heaolu ka rasketes olukordades ning kaitseb depressiooniriski eest.

„Küllap on igaüks kogenud, kuidas enda või teise ülekeenud tunded muudavad keerulise olukorra veel raskemaks,“ rääkis VATEK juht Ott Oja , kelle sõnul on tundetarkus üheks heaolu aluseks ja suurepärane abiline vaimse tervise probleemide ennetamisel.

„Oskus oma tundeid teadvustada ja juhtida aitab meil toime tulla elu loomulike väljakutsetega ning olla ka paremaks kaaslaseks oma lähedastele. Tundetargad inimesed kaitsevad ka ümberkaudsete inimeste vaimset tervist, kuna nad oskavad teisi raskel hetkel paremini toetada. Võiks öelda, et tundetark ühiskond pakub justkui vaimse tervise karjaimmuunsuse. Tundetarkuse õpetamine on paljude vaimse tervise praktikate fookuses ja seetõttu kutsun inimesi oktoobrikuus nendega tutvuma ja mõnest ka jäädavalt oma vaimse tervise tööriista tegema,“ rääkis Ott Oja.

VATEKi juhi Ott Oja sõnul peaks tundetarkuse arendamine algama juba maast madalast ja olema hariduse loomulik osa ning just seetõttu otsustas VATEK vaimse tervise päeval eelkõige noori kõnetada. „Kutsume koole üle Eesti 10. oktoobril kell 10.00 osalema president Karise ja Jaan Aru e-tunnis. Kasulik on e-tund ka lapsevanematele ning igaühele leidub midagi huvitavat vaimsetervisekuu.ee veebis“ rääkis Ott Oja.

Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professori ja VATEKi nõukogu liige Merike Sisask kutsus samuti inimesi üles vaimse tervise kuul tundetargemaks saama. „Sisemaailmas toimuvaid emotsionaalseid kõikumisi on oluliselt lihtsam mõista, kui oled teadlik mehhanismidest nende taga. Lisaks teadmistele on tundetargaks saamise juures olulised ka oskused, mis tulevad kogedes ja harjutades,“ selgitas Sisask.

Merike Sisask tõi välja viis praktilist tarkusetera, mis emotsioone reguleerida aitavad: „Oluline on oma tundeid märgata, mitte neid peita, peljata või eitada. Samuti aitab tunnetele nime andmine ja selle kõva häälega välja ütlemine. Hea on ennast tunnete konksu otsast lahti haakida ja mõista, et mina ei võrdu minu tunded. Emotsioone aitab lahustada ka tunnete aktsepteerimine ja nende kõrvalt vaatlemine, nendega liigselt samastumata. Samuti erinevate eneseabivõtete kasutamine emotsioonide maandamiseks.“