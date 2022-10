Ettevõtja Merit Raju: paljud, kellega olen rääkinud, elavad pidevas ärevuses

Inimestelt, kes ütlevad, et neil on ärevus, küsib Raju, kas tunneli lõpus valgus paistab. Ehk kas inimene teab, et see on ajutine olukord ja selle saab lihtsalt hingamisega kontrolli alla (näiteks et täna teen aruande valmis ja pärast seda on hingetõmbeaeg) või see on püsiolukord ja püsiseisund. Sest igapäevaärevusest saab Raju sõnul muidu peatselt ärevushäire. „Ärevus tuleb sellest, kui sul on liiga palju teha, arutult ja otsatult mõelda, pabistad oma olemuse, välimuse, väljenduse või tuleviku pärast. Kui sul on palju sihte ja survet, ülesandeid ja teiste ootusi, kohustusi, tähtaegu ja mitte-omas-tempos töötamist või tegutsemist, kella peale tormamist, enese aja puudus, pidevad märguanded telefonist, arvutist, halvad uudised, head uudised, veebiuudised, teleuudised, reklaamid, kohustused, müra, lärm, liiklus, hirmud, himud, rahapuudus, ajapuudus, tööpuudus, kehvad suhted, allaheitlik loomus. Kõike. Liiga. Palju. Aga suuremat jagu sellest, mida on palju, ei pea sa endale heaks, ja selleks, mis on hea, pole aega või lihtlabast jaksugi. Siis tulebki ärevus. Sa ei jaksa seda enam emotsionaalselt ega füüsiliselt