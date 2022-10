RETSEPT | Terve pere kööki ja vahvliraud kapist välja: tervislikud tatravahvlid, mis viivad keele alla

Sindy Püssa sõnab, et gelatol on palju rikkalikum maitse kui enamikel jäätistel. Gelato puhul sõltub palju ka toorainest – mida kvaliteetsemat toorainet kasutatakse, seda ehedama maitsega gelato valmib. Gelato on valmistatud käsitsi ja värskest hooajalisest toorainest. „Tavaliste poejäätistega võrreldes on gelatos vähem piimarasva ja oluliselt vähem õhku ning palju väiksemad jääkristallid. Seetõttu säilib gelato palju lühemat aega. Õige tekstuur ja värskeimad maitseomadused püsivad vaid 3-4 päeva. Kuna gelatole on iseloomulik väiksem õhusisaldus, müüakse gelatot kilo, tavalist jäätist aga liitri kaupa,“ lausub ta ja lisab, et kiiresti sulavat õrna ja siidise konsistentsiga maiust peab säilitama ja serveerima õigel temperatuuril, milleks on 12..-14°C. Kui gelato külmub läbi nagu tavaline jäätis (-18°C), muutub see kõvaks.