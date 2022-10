Kas nõustud? Pooled inimesed ütlevad, et see levinud ostlemisharjumus peaks olema ebaseaduslik

Nimelt tagastamine. Kui sooritad ostu ja muudad oma meelt, soovid tõenäoliselt ostu tagastada ja raha tagasi saada, eks? Enamik jaemüüjaid teeb tagastamise piisavalt lihtsaks, kuid on ka neid, kes on tagastamise teinud omamoodi peavaluks. Mõned ostjad on pöördunud lausa jaemüüjate poole, kui asi puudutab tagamist, ja kuigi tava on vaieldamatult ebaeetiline, pole see seadusega vastuolus.

Pettuste ennetamise ettevõte tegi küsitluse, kus küsiti 2000 inimeselt nende mõtteid ostuharjumuste kohta. Võtmeküsimus, mida esitati inimeste garderoobi kohta, oli, et mis on nende riiete kandmise ja seejärel tagastamise tava. See on üldiselt taunitav ja poodidel on sageli kviitungil, et kantud esemeid ei saa tagastada.