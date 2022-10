Pime aeg on jälle käes. Ole sel aastal targem ja tee selgeks juba praegu, mis viitab C-vitamiini vaegusele

Energiapuudus ja väsimus annavad märku C-vitamiini vaegusest

Kui sul on juba mitu nädalat tunne, et sul on juba lõuna ajal raske silmi lahti hoida ja suur väsimus on peal, kui sul on keskendumisraskused ja energiapuudus ja sa tahaksid ainult magada, siis on sul kindlasti C-vitamiini puudus. Selle vastu aitab, kui sa jood igal hommikul ühe klaasi värskelt pressitud apelsinimahla.

Sa haigestud tihti viirushaigustesse

See on märk nõrgenenud immuunsusest. Kui sul on tunne, et sa oled kogu aeg köhas või nohus ja tõmbad kõik viirused ligi, siis võta teadmiseks, et C-vitamiini vaegusega nõrgeneb kogu immuunsüsteem, muutes sind viirustele ja mikroobidele vastuvõtlikumaks. Sügis-talvisel perioodil on vaja toetada oma organismi ja süüa rohkem vitamiinirikkaid toite. Lõuna ajal söö palju köögivilju.

Nahk on muutunud karedaks

Kui sa tunned, et su nahk on muutunud karedaks ja kisub, hoolimata niisutavast ja toitvast kreemist ja haavad ei parane nii kergesti, siis on ka see märgiks, et C-vitamiini tase organismis on madal. C-vitamiin osaleb kollageeni tootmise juures ja aitab hoida naha niiskusetaset ning elastsust. Jällegi tuleks süüa rohkem vitamiinirikast toitu ning kasutada hooldusvahendeid, mis sisaldavad C-vitamiini.