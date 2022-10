Vanemad, pange tähele: need on peamised asjad, millega võiks laste koolivaheajal arvestada

Esimene koolisemester on alati keeruline, sest harjuma peab uue klassi, õppekava ning eelmise õppeaastaga võrreldes suuremate nõudmistega. Koolivaheaeg on oluline puhkepaus, et korraks hinge tõmmata. Samas on paljudel keeruline ennast n-ö välja lülitada, et lühikese vaba nädalaga puhata ja uut jõudu koguda. „Noored on igapäevaselt ümbritsetud digimaailmast ning see teeb kohati koolirutiinist välja astumise veelgi raskemaks. Samas vajavad noorte ajud just kõige rohkem puhkust, et seedida seni õpitut ja uut jõudu koguda,“ lausus Samsungi digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte.