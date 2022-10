Oluline teave! Kuidas teha vahet maohaavandil ja kõrvetisel?

„Kuigi kõrvetised on sage sümptom ka maohaavandi puhul, ei tähenda see, et kõrvetiste puhul peaks koheselt maohaavandit kahtlustama. Kõige paremini saab maohaavandil ja kõrvetistel vahet teha arsti juures tehtud uuringuga, kuid kui see pole võimalik, siis võib aimdust anda kõrvetiste ajaline kestvus. Nimelt kõrvetised on üldjuhul kiiresti mööduvad ja annavad tunda rohkem ülakõhus ja pärast sööki. Maohaavandi puhul annab valu tunda pidevalt, eriti tühja kõhuga ning valu on rohkem soolestikus,“ jagab Baar nõuandeid, kuidas kõrvetisi maohaavandist eristada.

„Kõige sagedasemaks maohaavandi sümptomiks on valu kõhus, mis võib tunda anda nii pideva kui ka hootise põletava valuna. Lisaks on enam levinud kaebusteks kõrvetised, ebamugavustunne kõhus, seedeprobleemid, puhitused ja iiveldus ning tõsisematel juhtudel võib tekkida aneemia, soolemulgustus, verine väljaheide või veriokse,“ loetleb apteeker.

Maohaavandi tõsidus varieerub tema sõnul selle põhjal, et kas mure kestus on lühi- või pikaajaline, kas mao limaskestal on haavandeid või on see lihtsalt põletikuline. „Mida varem probleem avastatakse ja seda ravima asutakse, seda suurem on tõenäosus, et haigus ei arene edasi,“ selgitab ta.

Apteeker räägib, et kehal on endal väga hea taastumisvõime ja tihti suudab keha kergemad vaevused nagu kõrvetised ise ilma välise sekkumiseta ära lahendada. „Kuid kui tundub, et sümptomid on äga tugevad, on kestnud pikka aega ja ise ravides pole paremaks läinud, siis tasuks kindlasti pöörduda arsti poole, kes saab kas kinnitada või ümber lükata maohaavandite esinemise, vajadusel määrata ravi ja jagada soovitusi probleemide leevendamiseks,“ selgitab Baar. Ta toob näiteks, et kui kaebuste taga on mao liighappesus, saab vastavate tablettidega vähendada liigse maohappe teket, kuid kui leitakse vohamas Helicobacter Pylori-t, on tarvis võtta ka antibiootikume.

Mao tervist toetab tervislik ja kiudaineterikas toit

Apteekri sõnul on maohaavandi tekke ärahoidmiseks tähtis süüa tervislikult ja tarbida kiudainerikkaid toiduaineid. „Oluline on vähendada alkoholi, nikotiinitoodete ja valuvaigistite tarbimist ja tarvitada rohkem probiootilisi toiduaineid. Samuti puhastada käsi ja toortoitu, sest Helicobater Pylori on edasikanduv bakter, mida võib leiduda nii toidus, süljes kui ka väljaheites,“ loetleb Baar ennetusmeetmeid.

„Kui on tekkinud kõrvetised ja nende esinemissagedus muutub aina tihedamaks, siis tuleks alustada raviga, sest nii on võimalik ära hoida maohaavandi teket ja sellest tulenevaid tõsisemaid haigusi“ selgitab Baar arsti poole pöördumise vajalikkust.