Nähtus, mis tülitab praegusel ajal ennekõike naisi. Miks jalad kogu aeg külmetavad ja mida teha?

Jalgade külmetamine võib olla põhjustatud lisaks külmale ilmale ka halvast vereringest, mis ongi kõige sagedamini selle probleemi põhjustajaks. Kätes ja jalgades on verevarustus väiksem ja sellepärast käed ja jalad tihti külmetavad. Mõnikord võivad külmetavad jalad olla märgiks ka mõnest tervisehädast. Kui jäsemetes olevad veresooned tõmbuvad krampi ja takistavad verevarustust, siis võib probleemi põhjuseks olla Raynaud' haigus. Sellisel puhul võivad sõrmed ja varbad muutuda alguses valgeks ning tundetuks, seejärel sinakaks ning lõpuks minna lillakaks. Sellega võib kaasneda valu. Kui sul peaksid esinema eelmainitud sümptomid, siis konsulteeri arstiga, sest selle haiguse vastu on olemas üsna tõhusaid ravimeid.

Talvisel perioodil külmetavad jalad ikka aeg-ajalt ja see ei ole tingimata seotud vereringe halvenemisega. Sellel probleemil võivad olla mitmed erinevad põhjused, lisaks Raynaud' haigusele võivad jalad külmetada ka diabeedi, ateroskleroosi, hüperhidroosi ehk liigse higistamise, hüpotüreodismi, suitsetamise, liigse kohvi tarbimise ja istuva eluviisi tõttu.

Selleks, et vereringet aktiveerida, on kõige parem teha füüsilisi harjutusi. Selle jaoks ei pea tingimata minema pikamaajooksu tegema, piisab sellest, kui tõusta püsti ning kõndida 10 minutit, eriti, kui sa pead oma töö pärast palju istuma. Naised tavaliselt ristavad istudes jalgu, see aga pole kaugeltki ideaalne ja takistab vereringet.