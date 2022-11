Mitte liiga palju! Just nii palju oma aega vajab iga inimene, et end hästi tunda

Teadlased selgitasid välja uurimistöö käigus, et mida rohkem inimestel oli vaba aega, seda rohkem masendust see neis tekitas. Selle tõttu tundub, et ideaalselt oleks meil vaja iga päev vaba aega mitte rohkem kui viis tundi päevas. Mõnedele meist piisab lausa kolmest tunnist. Kui vaba aega on rohkem, võib see kaasa tuua igavust, mis mõjutab suurel määral ka tuju. Kui inimesel on vaba aega piiramatult käes, on oht masenduse ning ärevushäirete tekkeks palju suurem. See puudutab muidugi eriti pensionäre ja tööotsingul olevaid inimesi.