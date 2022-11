Hommik algab õhtust! Õhtune 5-minutiline rutiin, mis tagab õnnestunud hommiku

Raju räägib, et õhtul on vaja teha tiir ümber oma lõppenud ja algava päeva ja endale oluliste eesmärkide, et sul oleks hommikul hea tunne sees. „Lisaks kindlustad sellega, et öösel töötleb alateadvus just seda sulle olulist infot ja otsib lahendusi sulle tähendusrikastel teemadel, mitte ei ketra viimaseid uudistes nähtud ärevust tekitavaid teateid, seriaali seiklusi või kõmulisi netiuudiseid,“ sõnab ta ja lisab, et hoopis teine tunne on magama minna, kui sa oled enne voodisse minekut või tööpäeva lõpus läbi mõelnud, mis täna hästi läks ja mille eest sa tänulik oled, ning tead, mis sind hommikul ootab. Siis saad õhtul ja öösel paremini lõdvestuda ja taastuda.