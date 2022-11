Kristi Ojasaare elukaaslane Mauri: meie lapsed said emaga hüvasti jätta ja see on väga oluline

Ajakirja EMA peatoimetaja Merle Liivak Praksi juhitud podcasti esimeseks külaliseks oli Mauri Dorbek – juhtivtöötaja ja kolme lapse isa, kes kaotas selle aasta jaanuaris vähile oma kaasa, laste ema, ettevõtja ja loovhinge Kristi Ojasaare (39).

Mauri, kes andis mõni nädal tagasi välja Kristist ja tema vähiga võitlemise teekonnast rääkiva raamatu „Ma tahan. Ma suudan. Ma võin.“, kirjeldas EMA podcastis seninägematu vahetusega enda ja oma pere elu pärast Kristi diagnoosi saamist, neid kaheksat kuud eelmisel aastal, mil haigus halastamatult süvenes, seda, kuidas Kristi uinus ja mis edasi sai.

Lisaks raamatu tagamaade avamisele kirjeldas Mauri, milliseid valikuid tegi ta isana, et lapsi sel pööraselt raskel eluetapil toetada. Muu hulgas jagas ta ka kolme õppetundi armastatud inimese kaotamise kohta.

1. Oma haigusest tuleb rääkida

„Mina ei arva, et inimesed, kes saavad diagnoosi, peaksid kuskile nurka minema. Kui inimesed ei räägi, siis keegi ei tea. Ja kui keegi ei tea, siis ei tule ka abi. Enamik inimesi mingil põhjusel ei tee seda, eralduvad,“ rääkis Mauri.

„Kogesin seda ise tugiisikuna, kus sellest haigusest rääkimine oli keeruline, aga ma nägin, et kui ma rääkisin - ja mul on tutvusringkond päris suur ja lai, seal on väga võimekaid inimesi - siis hakkas tekkima abiväge, inimesed tahavad aidata. See hakkas avama uksi, võimalikke uksi.“

2. Lastega tuleb olla aus

„Lastega tuleb olla lõpuni aus. Oluline on, et lapsed näeksid, mis nende emaga juhtub, et nad saaksid aru, miks need asjad juhtuvad. Ei tohi hoida lapsi eemale ja ühel päeval emmet ei ole,“ on Mauri veendunud.

„See võib tekitada olukorra, kus seesama laps, kes saab täiskasvanuks mingi hetk, siis ta võib pöörata Sulle vastu, sest sa ei lasknud tal kaasas olla sel teemal. Meie lapsed said emaga hüvasti jätta ja see on väga oluline.“

3. Tasub olla tänulik