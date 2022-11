Kuidas aga mõjutavad emotsioonid meie sõpru ja lähedasi? Villido soovitab meenutada nii häid kui halbu kogemusi ning mõelda selle peale, kui erinevalt mõjuvad fraasid „Miks sul siis seekord nii kaua läks?“ vs „Ma nii väga ootasin sind!“ või „Miks sul siin selline segadus on?“ vs „Oo, sa tegid mu lemmiktoitu!“ „Kuidas reageerid, kui kellelegi külla minnes öeldakse: „Ah see oled jälle sina!“ või siis hoopis: „Mul on hea meel sind näha ja mul on sulle üks kingitus!“? Need ei ole üksnes tühjad sõnad, vaid kannavad endas mõjukaid emotsioone,“ selgitab ta ja lisab, et emotsioonid võivad tekitada ka tülisid. Emotsioon võib lõpetada sõpruse või lähendada armsamale. Emotsioonide kaudu võid rikkuda oma suhted lapsega, elukaaslasega või oma vanematega. Või ka tunda, kuidas mõni suhe sind lämmatab.