D-vitamiini puudusest ei pääse pimedal ajal keegi. Vaata, mis sümptomid annavad sellest kohe märku

D-vitamiini vaegusest võivad märku anda nii füüsilised kui ka vaimsed probleemid. Füüsilisel pinnal võib tekkida lihaste nõrkus, luude valulikkus . Samuti võib valulävi olla palju madalam . Kui sa tegeled spordiga, võid sa tunda suuremat väsimust lühemagi treeningu ajal. D-vitamiini vaegusest annab märku ka kaalutõus . Nimelt on teaduslikud uuringud tõestanud, et D-vitamiini vaegus soodustab rasva ladestumist kõhupiirkonda. Ja üks peamistest sümptomitest, mida ei maksa segi ajada sügise saabumisega, on ka väsimus . Kõik keharakud vajavad D-vitamiini ning selle vitamiini puudus võib aeglustada kogu organismi tööd ning põhjustada väsimust ning unisust .

Sügisel pimeda ajaga on niigi raske hommikul ärgata ja tekib suurem soov jääda voodisse sooja teki alla. Ehkki paljud tunnevad ennast nii, siis võib see samuti olla märgiks sellest, et su kehas pole piisavalt D-vitamiini. Teised uuringud on näidanud, et D-vitamiini vaegus toob kaasa tujulanguse, kuna D-vitamiin soodustab õnne- ning heaoluhormoonide serotoniini ning dopamiini tootmist. D-vitamiini puudus võib ka olla põhjuseks, miks su tuju nii tihti päeva jooksul muutub. Ei maksa ära unustada, et just D-vitamiin aitab kaasa serotoniini tootmisele ning reguleerib seega tuju ja aitab võidelda depressiooni vastu. Seega, et tunda end hästi nii vaimselt kui füüsiliselt, ära unusta D-vitamiini kuuri läbi teha.