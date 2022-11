Pingutad ja pingutad, aga kaal ei lange. Need on peamised põhjused, miks sa ei näe soovitud tulemust

Ja sa oled saanud lahti oma liigsetest kilodest paariks kuuks, aga seejärel on kõik need kilod ruttu tagasi tulnud. Nii oled sa oma ainevahetuse ära rikkunud. Selleks, et kehakaalu normi saada, tuleb süüa tervislikult ning mitmekülgselt.

Su ajul on vaja 20 minutit, et saata kehale signaali sellest, et kõht on täis. Söö aeglaselt, et vältida ülesöömist.