Need on kolm peamist probleemi, millega eestlased oma hammaste tervist rikuvad

Hambapastade valik on poelettidel ja apteekides väga kirju ning konsultant rõhutab, et sugugi iga hambapasta ei sobi kõigile. Hambapastat valides tuleb tema sõnul lähtuda oma hammaste seisukorrast ning oluline on teada individuaalseid suutervise eripärasid. „Näiteks on paljude inimeste hammastel õhuke email, millele viitab läbikumav värv, tundlikkus või parkumine. Teistel on sagedasti kaariest, kolmandatel aga igemepõletikud, periodontiit või esineb hammaste tundlikkust külma või kuuma suhtes. Lisaks võib olla sooviks parandada hammaste esteetilist välimust ja värvi,“ loetleb konsultant erinevuseid ning rõhutab, et kõigiks nendeks puhkudeks on olemas erineva toimega hambapastad.

Talbre rõhutab, et halb suutervis mõjutab otseselt nii lapse kui ka täiskasvanu tervist tervikuna. „Kui hambas on auk või suus põletik, siis mikroobid pääsevad vereringesse ning võivad kahjustada südame- ja veresoonkonda, niisamuti võivad nad liikuda neelust allapoole ja põhjustada probleeme hingamis- ja seedeelundkonnas. Lisaks on halb suutervis seotud mitmete krooniliste haiguste tekke või süvenemisega,“ selgitab Talbre.

Võta tehnoloogia ja uuendused appi

Apteegi konsultant soovitab tõhusamaks hambapesuks kasutusele võtta elektrilise hambaharja. „Elektriline hambahari eemaldab 20 korda rohkem hambakattu kui käsihambahari, kuid samas puhastab hambaid õrnalt ja aitab puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti. Lisaks masseerib elektriline hambahari õrnalt igemeid ning selle tulemusel on igemed tugevamad ja tervemad,“ loetleb Talbre elektrilise hambaharja eeliseid.

Lisaks harjadele on ka tavalistele hambapastadele tekkinud keskkonnasõbralikumad ja hammaste tervisele kasulikumad alternatiivid – hambapesutabletid. „Looduslike koostisosadega hambapesutabletid ei sisalda fluoriidi ega kahjulikke aineid, näiteks naatriumlaurüülsulfaati (SLS), mida lisatakse hambapastale selleks, et see vahutaks. Looduslikud hambapesutabletid vahutavad looduslike kihisevate ainete mõjul,“ toob Talbre välja tablettide eelise.

„Hambapesutabletid ei ole hambapasta tableti kujul, vaid tegu on pulbriga, mis on pressitud tabletiks. Hambapesu tabletid on ilma kunstlike lisanditeta, gluteenivabad ja sobib veganitele. Lisaks on nende valmistamine väiksema süsiniku jalajäljega. Loodusliku koostisainetega tablettide maitsestamisel kasutatakse erinevaid taimeekstrakte ja õlisid ning aktiivsüsi,“ selgitas Talbre.

Lisaks ei teki tablettidega doseerimise küsimust. „Kui hambapastat kasutades pannakse enamasti hambaharjale liiga palju pastat, siis ühes hambapesutabletis on täpselt väljaarvestatud vajalik kogus. Lisaks on need väga head reisile kaasa võtta, sest enamasti ei või hambapastat käsipagasisse panna,“ toob Talbre näite kasutusvõimalusest ning lisab, et kuna ühest tabletist piisab üheks hambapesukorraks, on vastavalt purgi suurusele kohe ära näha, kui pikaks ajaks toodet jätkub.

Valgendavad hambapastad sobivad vaid lühiajaliseks kasutamiseks

Apteegi konsultandi sõnul on toote ületarbimise oht kõige suurem valgendava efektiga hambapastade kasutamisel. „Valgendav hambapasta eemaldab hambale tekkinud pleki pealmise kihi. Sügavamat valgendamist selline pasta ei võimalda. Sisuliselt kaob plekk pastas sisalduvate abrasiivide abil, mis on nii tugevad kemikaalid, et võivad hamba pealmise kihi maha pesta ja kroonilist hammaste ülitundlikkust tekitada,“ räägib Talbre ja rõhutab, et abrasiivseid ja keemilisi hambapastasid ei tohiks igapäevaselt kasutada.

„Hambaemaili poleerivad osakesed eemaldavad küll hambakatu ja hõõruvad emaili läikele, aga ka kriimustavad seda. Lisaks võivad kemikaalid kergesti esile kutsuda allergilisi reaktsioone, igemehaigusi, plommide ja hammaste värvimuutusi,“ hoiatab ta ning selgitab, et valgendavaid hambapastasid võib kasutada maksimaalselt kaks korda aastas ühe kuu vältel ning pärast seda on tingimata vaja käia hambaarsti juures järelkontrollis.