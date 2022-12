Eestlanna unistab magusast kättemaksust: nüüd tunnen, et ka minu mõõt hakkab täis saama...

Oma lugu jagab loo kommentaariumis Naisteka lugeja, kes tunnistab, et tema kaaslane on teda korduvalt petnud ning leiab, et sellises olukorras on „tagaistegemise“ õigus igati asjakohane!

„Omal moel usun, et on jah õigus. Mind on mees petnud ja korduvalt aastate jooksul ... Arvab, et osasid „lugusid“ ma ei teagi... ja võibolla kõiki ei teagi. Mina olen kõik see aeg olnud temale truu. Nüüd aga tunnen, et ka minu mõõt hakkab täis saama ja ilmselt ühel hetkel vastan samaga.