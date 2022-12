Ületöötamisest unepuuduseni: need on märgid, mis viitavad sellele, et su mentaalne tervis kannatab

Läbipõlemine võib kõlada suuresti nagu stress – see tabab sind, kui sa oled üle töötanud, ja need kaks on omavahel väga tihedalt seotud. Oluline on aga teada vahet. „Stress tabab sind lühikeseks ajaks ja sel on kindlad põhjused,“ selgitab Therapetici vaimse tervise ekspert Prairie Conlon. „Läbipõlemine ent ohustab siis, kui sa oled stressis või kurnatud juba pikemat aega.“ Teisisõnu, kui sa tunned seda pikemaajaliselt ja tugevalt, on tegemist läbipõlemisega. Kui aga madalseis tuleb ja läheb, ning tuleneb ühest kindlast probleemist, on tegu stressiga.