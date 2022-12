Kas nendega saab tõesti üle pingutada? Toitumisspetsialist selgitab, mitu mandariini võiks päevas süüa

Mandariinidest on eriti palju kasu neile, kes kipuvad muidu keskmisest soolasema toiduga liialdama, sest need aitavad kehast üleliigset naatriumi eemaldada. Kuna nad sisaldavad ka kaaliumi, aitab see lisaks kaasa positiivsele naatriumi-kaaliumi tasakaalule kehas. Erinevad tsitruselised on tuntud kui head C-vitamiini allikad, nii ka mandariinid. C-vitamiin aitab tugevdada immuunsust ning hoiab meid pimedal ajal erksana. Mandariinis sisalduvad lisaks antioksüdandid, mis aitavad muuhulgas võidelda enneaegse vananemisega.

Lisaks on mandariin hea kiudaineallikas, sest 100 grammi sisaldab 1,8 grammi kiudu. Kiudaineid aitavad kõhtu kauem täis hoida ning vältida suuri söömasööste. Samuti sisaldavad mandariinid väärtuslikku beeta-karoteeni, mis on hea silmadele, südamele ja nahale.

Valel ajal vales kohas

Kõige kehvem aeg mandariini nautida on vahetult peale põhitoidukorda. Ideaalis võiks mandariini nautida enne põhitoidukorda või vahepalana. Kui mandariinid jäävad hetke, kus maos on juba muu toit, võivad need seal pahaks minna ning tekitada seedehäireid. 80% inimestest tekitab seedehäire see kui peale põhitoidukorda võtta ligi mingi värske puuvili. Muul ajal on selleks peamiselt õun, kuid aasta lõpus pigem mandariin.

Lisaks leidub mandariinides veel meile vajalikku fosforit ja magneesiumi. Siiski ei tasu nendega liialdada, sest mandariinid sisaldavad ka rohkesti orgaanilisi happeid, mis seovad kaltsiumi ja viivad seda mingil hulgal organismist välja. Sellepärast peaksid need, keda ohustab luude hõrenemine, tsitruselisi sööma mõõdukalt.

Kuidas mandariine pesta?