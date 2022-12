Puust ja punaseks: millele viitab meeste põiepõletik? Kas seda saab vahekorra ajal partnerile edasi anda?

Elva Tervisekeskuse Benu apteegi proviisor Marget Raukas rõhutab, et põletik ei pruugi alati tähendada infektsiooni ehk nakkust. „Põletikuline protsess on keha kaitsereaktsioon - püüdlus end ravida. Seega lühiajaliselt on põletik hea, sest see on osa immuunsüsteemi loomulikust vastusest.. Aga seda vaid lühiajaliselt, sest kui põletik ei kao ja muutub pikaajaliseks, võib see kaasa tuua immuunsüsteemi languse koos mitmete ebameeldivate terviseprobleemidega,“ selgitab Raukas.

Naisi kimbutab põiepõletik 30 korda sagedamini

Põhjuseid, miks naistel esineb põiepõletikke ehk tsüstiiti ligi 30 korda rohkem kui meestel, on apteekri sõnul erinevaid - alates naiste anatoomiast kuni hormoonide muutusteni. „Peamine põiepõletiku põhjustaja on bakter Escherichia coli, mille esinemine soolestikus on normaalne. Põletike oht tekib siis, kui soolestiku mikrofloora on häiritud ja niinimetatud halvad bakterid võtavad võimust ning levivad põide ja teistesse kuseteedesse,“ räägib Raukas.

Ebamugav ja valulik põiepõletik

Põiepõletik annab endast apteekri sõnul märku urineerimisel tekkiva kipitava ja pakitseva tundena. „Sageneb vajadus tualetis käia, uriin on hägune või tume, tugeva lõhnaga ja võib olla verine, üldine enesetunne võib olla väga halb, esineda valud alakõhus või seljas ning tõusta võib ka palavik,“ loetleb Raukas sümptomeid ja lisab, et vanematel inimestel võib põiepõletik kulgeda ka ilma kaebusteta.

Põletiku korralik väljaravimine aitab proviisori sõnul haiguse kordumist ära hoida. Väljaravimata põiepõletik võib muutuda krooniliseks või ohustada neere. „Kui põiepõletik jääb ravimata, siis võib nakkus levida neerudesse, mille ravi on pikaajalisem ja keerukam,“ räägib Raukas ja lisab, et naistel on kroonilised põiepõletikud üsna sagedased ning need võivad esineda mitmeid kordi aastas.

Kohene sekkumine aitab põiepõletiku paari päevaga kontrolli alla saada