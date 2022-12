Märka kolleegi! Personalijuht toob välja neli kriteeriumit, mis näitavad, et töötaja on vaimselt heas vormis

„Covid-19 viirus muutis seda, kuidas me vaimsest tervisest räägime ja sellele tähelepanu pöörame. Kui varem ei olnud töötajate vaimne tervis väga päevakajaline teema, siis täna panustavad paljud organisatsioonid töötajate vaimsesse heaolusse, sest koroona-ajal oli näha, et just see oli organisatsioonide üks suurimaid valukohti,“ rääkis Inbanki personalijuht Jaanika Lill. Ta lisas, et töötajate vaimsele tervisele tähelepanu pööramine on oluline ka täna, mil maailmas toimuvast tulenevalt on õhus palju ebakindlust, mis mõjutab igaüht.

Personalijuht selgitas, et olenemata sellest, kas töötatakse peamiselt kontoris, tehakse kaugtööd või töötatakse hübriidmeetodil, vaimselt heas vormis olek on oluline kõikjal. Suurimaks väljakutseks, mis seda mõjutab, on sageli töö- ja eraelu vahelise tasakaalu leidmine. „Koht keskendumiseks, rutiin, regulaarsed pausid ja tööaja piiride seadmine on vaid mõned näited, mida nii kontorist kui kodukontorist töötavatel inimestel soovitatakse vaimse heaolu nimel teha,“ lausus Lill.

„Näen oma töös personalijuhina, et turule on tulnud palju uusi rakendusi ja platvorme töötajate vaimse tervise parandamiseks ja nende heaolu mõõtmiseks, kuid enamiku algatuste eesmärk on töötajate aitamine juba olukorras, kus stressitase on kõrge ja töötaja vajab abi,“ nentis ta. Tema sõnul seisneb tõeline küsimus selles, mida saaks iga inimene ise teha, et hoida end vaimselt heas vormis ja vältida olukordi, kus stressitase üle pea kasvab.

Personalijuht tõi välja 4 kriteeriumi, mis näitavad, et töötaja on vaimselt heas vormis:

1. Töötaja mõistab, et negatiivsed emotsioonid on vaid lained, mis mööduvad ning vahelduvad positiivsete emotsioonidega.

2. Töötaja tuleb hästi toime elu tõusude ja mõõnadega, samas suudab töötada produktiivselt ning oma potentsiaali ka realiseerida.

3. Töötaja suudab öelda „ei“ – see on märk, et inimene on vaimselt tugev ning teab, kus algab ja lõppeb tema ning teise inimese emotsionaalne vastutus.