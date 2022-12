„Sa ei saa teha tema eest valikuid, kuid ole tema jaoks olemas!“ Kuidas aidata lähedast, kes on ebaterves suhtes?

Väga raske on näha kedagi kannatamas, ilma et sa saaksid ise midagi ära teha. Kõige tähtsam on aga inimest toetada ja mitte kontrollida tema tegusid. Otsust lahkuda ja suhtele lõppu teha saab teha ainult tema ise ja mitte keegi teine. Tegemist on olulise sammuga, mille ta peab ise ära tegema.

Sa võid teda aidata, andes talle mõista, et sa oled tema jaoks alati olemas.

„Ma olen siin, ükskõik mida sa ka ei otsusta teha.“

Selle lausega annad sa teada, et sa teda toetad ja ei mõista teda hukka. Ja et su abi ei sõltu tema valikutest.

„Sa ei pea mulle rääkima, kui sa pole selleks valmis.“

Rasketest asjadest rääkimine võib olla väga raske. Rahusta oma sõpra, kinnitades talle, et ta ei pea sulle rääkima. Samuti soovita tal ühendust võtta naiste tugikeskusega abi saamiseks.

„Mida sa tunned, kui ta sinuga nii käitub?“

Aita tal õppida kuulama oma sisemist häält. Nii suudab ta paremini vahet teha sellel, mida tohib teha ja mida mitte. Ja ära unusta, et ta võib-olla ei taha rääkida sellest, mis juhtus. Küsimusi esitades annad sa teada, et sa tema pärast muretsed ja sa ei taha suruda oma arvamust peale.

„Kas sa tahad, et me leiame sulle mõne varuvõimaluse igaks juhuks?“

See oleks vahend, mis aitaks tal kriisiolukorras tegutseda. See turvaplaan peaks sobima inimesega ja võtma arvesse erinevaid võimalikke olukordi. Selles plaanis võiks olla sellised punktid nagu: kellele helistada ohu korral? Kuhu minna? Milline on salakood? Lase oma sõbrannal töötada seda plaani rahulikult läbi, sest stressirohkes olukorras on mõtlemine raske.

„Kas sa tahad, et ma aitan sul leida mõnda terapeuti või advokaati?“

Kui su lähedane on ohus, peaksid sa kohe helistama politseisse. Kui olukord aga ei ole kriitiline, võiksid sa aidata leida mõnda spetsialisti, kes oskaks teda aidata. Nii näitad sa, et sa ei sunni teda, aga oled olemas, et teda aidata.

Sa ei tohiks öelda:

„Jäta ta maha“