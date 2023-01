Mõnda aega tagasi avaldasime ühe naise hoiatava loo - ta soovis panna teistele naistele südamele, et kui mees avaldab voodis, et tema küll kondoomi ei kasuta, siis on aeg lahkuda. Kommentaarides võtsid sõna mitmed eesti mehed, kellest nii mõnigi väitis, et tihtipeale on naised ise need, kes eelistaksid ilma kondoomita vahekorras olla.