Kõhukinnisus, unetus, kõrge vererõhk... On palju sümptomeid, mis kõik võivad viidata vähesele liikumisele

Kui sa tunned enamiku ajast, et oled väga väsinud, siis tea, et füüsiline tegevus toob sulle vajalikku hapnikku ning toitaineid kudedele. Kui sa veedad enamiku oma ajast istudes, siis ei saa su koed piisavalt kütust, mida nad vajavad normaalseks funktsioneerimiseks.

Lihased muutuvad nõrgemaks, kui sa neid ei kasuta, eriti just need lihased, mis aitavad kopse sisse ja väljahingamisel. Kui sa ei treeni neid tihti, siis kaotavad need lihased oma jõu. Mida vähem sa liigud, seda rohkem sa hingeldad. Ja seda ka lihtsaid kodutöid tehes.

11. Sa kannatad seljavalu käes

Liikumise puudus muudab nõrgemaks neid lihaseid, mis toetavad selga. Tee harjutusi selle jaoks, et tugevdada oma lihaseid. Kõige paremad on siin kõik sirutusharjutused.

12. Sa tahad kogu aeg näksida

Sageli arvatakse, et mida rohkem liikuda, seda rutem läheb kõht tühjaks, aga tegelikult on see pigem vastupidi. Mõõdukal tasemel jalgrattaga sõitmine, ujumine, käimine ja jooksmine alandavad söögiisu ja tõstavad õnnehormoonide taset.

13. Sa oled tihti haige

Uuringud on näidanud, et mida rohkem sa liigud, seda väiksem on võimalus, et viirushaigused sind kimbutama tulevad. Igapäevane liikumine aitab sul tugevdada oma immuunsust.

14. Su nahk on tuhmim

Kui su nahk on muutunud tuhmiks, siis võib selle põhjuseks olla liikumise puudus. Uuringud on näidanud, et mõõdukas liikumine stimuleerib vereringet ning immuunsust, mis aitab nahal jääda nooruslikuks ning säravaks.