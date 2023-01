See on e-pood, kus esimese ostuga saab kaasa kolm kingitust

Kõikidele esmakordsetele ostjatele antakse täiesti tasuta kaasa kolm kingitust ja olemasolevatele klientidele järgmisele ostule soovi korral 10% soodustust. Lisaks kõigele sellele ootab kliente palju erinevaid kampaaniaid ja pakkumisi .

Kolm kingitust

Tehes LoveShop.ee e-poest esimese ostu sooduskoodiga ESIMENE, antakse tellimusega täiesti tasuta kaasa kolm kingitust . Ostu suurus ei oma tähtsust, aga kingituste saamiseks tuleb ostu vormistamisel kasutada sooduskoodi ESIMENE ja avada tavapärane kliendikonto.

Sel juhul lisatakse tellimusele kaasa kolm kingitust. Kingitusteks on veepõhine libesti Aqua , peeniserõngaste komplekt Lovetoy Power Plus ja vedel vibraator Secret Play Triple X . Kingituste koguväärtus on 17,70 eurot.

Kui esimese kahe kingituse puhul räägib nimi enda eest, siis viimase puhul võib küsimuseks jääda, mis on vedel vibraator . See kummalise nimega toode on tegelikult geel, kreem või vedelik, millel olenevalt omadustest on vibreeviv, surisev, jahutav, soojendav või muu taoline toime.

Tegu on üha rohkem populaarsust koguva tootegrupiga, mida paljud kiidavad, kuid mis samas on paljudel veel avastamata. See on ka põhjus, miks LoveShop.ee on lisanud oma kingituste valikusse selle „peidetud pärli“.

Lisaks esimesele ostule annab LoveShop.ee erootika- ja pesupood olemasolevatele klientidele ka 10% soodustust . Selleks tuleb jätta anonüümne ülevaade ostetud toodetele.

Kõik see ja veel palju muud on leitav kodumaisest erootika- ja pesupoest LoveShop.ee , kus tootevalikus on üle 3200 erootikatoote ning 1200 kauni pesu, mis kõik on laokaup ja postitatakse samal päeval.